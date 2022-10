Addio ad Angela Lansbury: è morta la ‘Signora in giallo’

MeteoWeb

Angela Lansbury, nota e amata in Italia nel ruolo de “La Signora in giallo” è morta a 96 anni. E’ stata un’attrice versatile che ha entusiasmato generazioni di fan nei panni di una fornaia assassina, una teiera cantante, una spia sovietica e investigatrice di una piccola città tra una miriade di altri ruoli memorabili.

Angela Lansbury è morta oggi, come annunciato dalla sua famiglia, citata dai media. Aveva 96 anni. “I figli di Dame Angela Lansbury sono addolorati di annunciare che la loro madre è morta pacificamente nel sonno a casa a Los Angeles all’01:30 di oggi, martedì 11 ottobre 2022, a soli cinque giorni dal suo 97esimo compleanno“, si legge in una dichiarazione.

“Oltre ai suoi tre figli, Anthony, Deirdre e David, le sopravvivono tre nipoti, Peter, Katherine e Ian. In più cinque pronipoti e suo fratello, il produttore Edgar Lansbury“, si legge nella dichiarazione. “E’ stata preceduta da Peter Shaw, suo marito per 53 anni. Una cerimonia privata di famiglia si terrà in data da destinarsi“.

Angela Lansbury e la sua vita

Nata il 16 ottobre del 1925 Lansbury è fuggita dall’Inghilterra durante la guerra e a soli 17 anni si dedicava già al musical, mentre a 19 era già sotto contratto con la Mgm a Hollywood. Nella sua lunga carriera è stata l’infallibile detective de La Signora in giallo, l’indimenticabile Jessica Fletcher. Ma anche la temibile domestica che in Angoscia tormenta Ingrid Bergman e la sorella maggiore della giovanissima Liz Taylor in Gran Premio.

L’attrice londinese ha fatto l’ultimo inchino della sua vita come una delle attrici più premiate nella storia del teatro. Angela ha vinto cinque Tony Awards, l’ultimo nel 2009 come miglior attrice protagonista in un’opera teatrale per il suo lavoro in “Blithe Spirit” di Noel Coward.