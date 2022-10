Morto Don Turiddu Ragonese, addio al “Camoscio dell’Etna”

MeteoWeb

L’Etna e Catania piangono la scomparsa di Salvatore Ragonese, storica guida alpina, morto ieri all’età di 83 anni. Era conosciuto con i soprannomi “Don Turiddu” e “Camoscio dell’Etna”.

In tanti stanno ricordando, soprattutto sui social, l’amore di Ragonese per l’Etna e per le giornate trascorse in mezzo alla natura.

“Addio al grande Don Turiddu Ragonese, che per tutti noi etnei è stato un pezzo integrale del nostro mondo da molti decenni,” scrive in un post su Facebook il vulcanologo INGV Boris Behncke. “E’ stato un immenso piacere incontrarlo, assieme a Catherine, il giorno dell’ultima Maratona dell’Etna, 11 giugno 2022, sempre lucidissimo e con il suo tipico senso di umorismo“.

Il soprannome “Camoscio dell’Etna” sembra essere un riferimento all’incredibile capacità della guida alpina, anche in età avanzata, di raggiungere la vetta.