Morto Tullio Pozzan, Carrozza (Cnr): “grande vuoto nella comunità scientifica internazionale”

Maria Chiara Carrozza, Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), ha commentato la scomparsa del Prof. Tullio Pozzan, eminente scienziato e direttore dal 2009 al 2013 dell’Istituto di neuroscienze e dal 2013 al 2019 del Dipartimento di scienze biomediche del Cnr.

“La scomparsa del Prof. Tullio Pozzan lascia un grande vuoto nella comunità scientifica internazionale. Al Cnr ha ricoperto un ruolo di grande rilievo, guidando l’Istituto di neuroscienze e il Dipartimento di scienze biomediche per molti anni, dove ha contribuito con i suoi studi, tra le altre cose, alla comprensione dei meccanismi patogenetici delle malattie neurodegenerative come l’Alzheimer. Il Prof. Pozzan era uno studioso conosciuto in tutto il mondo e anche una persona estremamente gentile. Non era solo un grande scienziato ma aveva anche una grande umanità”, ha affermato Carrozza.