Muore a 25 anni figlio di Tim Roth: ucciso da un cancro

Cormac Roth è morto a soli 25 anni. E’ stato ucciso da una forma di cancro maligno. Il musicista britannico emergente era figlio del celebre attore Tim Roth e della stilista Nikki Butler. Lo hanno annunciato oggi i familiari, straziati dal dolore, come riportano i media del Regno Unito.

Cormac, si legge nel messaggio di addio, “è stato un concentrato elettrico e selvaggio di energia riempito di luce e di bene. Selvaggio, ma anche anima gentile capace di portare speranza e felicità a coloro che ha avuto interno“. “Il dolore – scrivono genitori e fratelli – arriva a ondate, fra lacrime e risate, mentre ripensiamo a quel bel ragazzo che abbiamo avuto tra noi per 25 anni e 10 mesi… lo abbiamo amato e lo porteremo con noi ovunque andremo“.

Debuttante come musicista a 21 anni, con l’album Python, nel 2018, poi coautore della colonna sonora del film New Order di Michael Franco, nel 2020, Cormac Roth aveva annunciato in prima persona su Instagram la diagnosi del micidiale coriocarcinoma che gli era stata comunicata l’anno scorso. “La vita è breve, è caos – aveva scritto -, non sai mai quando toccherà a te. State bene e andate dal dottore. Affanculo il cancro“.

Poi, due mesi fa, era arrivato una sorta di messaggio di congedo e ringraziamento a chi l’aveva sostenuto durante la malattia: “Non puoi sempre decidere il tuo destino – le sue ultime parole pubbliche messe per iscritto -, non puoi sempre scegliere il tuo futuro“.