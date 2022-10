NATO annuncia esercitazione nucleare la prossima settimana

MeteoWeb

La settimana prossima la Nato condurrà una esercitazione della sue forze nucleari. L’esercitazione era stata pianificata ben prima che scoppiasse la guerra in Ucraina. Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, precisando che cancellare ora l’esercitazione lancerebbe un messaggio sbagliato a Mosca. Si tratta dell’esercitazione annuale di deterrenza nucleare della NATO.

“Giovedì – ha sottolineato Stoltenberg – presidierò una riunione ordinaria del Gruppo di pianificazione nucleare. Lo scopo fondamentale della deterrenza nucleare della Nato è sempre stato quello di preservare la pace, prevenire la coercizione e scoraggiare l’aggressione. La prossima settimana la Nato terrà la sua esercitazione di deterrenza programmata da tempo, ‘Steadfast Noon’. Si tratta di un addestramento di routine, che si svolge ogni anno per mantenere il nostro deterrente sicuro, protetto ed efficace“.

“Le minacce nucleari sono pericolose e irresponsabili. La Russia sa che una guerra nucleare non può essere vinta e non deve mai essere combattuta. Stiamo monitorando da vicino le forze nucleari russe. Non stiamo vedendo alcun cambiamento nella postura della Russia, ma rimaniamo vigili“. Lo ha detto il Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nella conferenza stampa in vista della riunione ministeriale Difesa dell’Alleanza di domani.

“Il presidente Putin sta fallendo in Ucraina. Le sue tentate annessioni, la mobilitazione parziale e la sconsiderata retorica nucleare rappresentano l’escalation più significativa dall’inizio della guerra e mostrano che questa guerra non sta andando come previsto” ha aggiunto Stoltenberg che poi ha concluso: “Per noi è molto importante che l’Ucraina vinca. Che vinca la guerra contro le forze russe. Perché, se vince Putin, sarà una sconfitta non solo per l’Ucraina, ma una sconfitta e un pericolo per tutti noi“.