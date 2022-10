La nebbia avvolge Cagliari: disagi all’aeroporto di Elmas

MeteoWeb

La nebbia ha avvolto Cagliari questa mattina, poco prima delle 9. La ridotta visibilità ha creato disagi nei collegamenti aerei con l’aeroporto di Elmas, in particolare per i velivoli in arrivo. Il volo FR4877 di Ryanair proveniente da Bergamo, che avrebbe dovuto atterrare alle 9, è stato dirottato ad Alghero.

Altri tre aerei, sempre della compagnia low cost irlandese – provenienti da Torino, Verona e Cuneo – stanno attendendo l’evolversi della situazione. Anche questi potrebbero essere dirottati in un altro scalo isolano.

