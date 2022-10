Nord Stream, Gazprom: perdite cessate, stabilizzata la pressione nei gasdotti

MeteoWeb

La pressione nei gasdotti Nord Stream danneggiati si è stabilizzata: lo ha comunicato in una nota Gazprom, precisando che la pressione nella linea A del gasdotto Nord Stream 2 e in entrambe le linee del gasdotto Nord Stream 1 si è stabilizzata dopo le rotture e le fuoriuscite sono cessate.

Gazprom ha affermato di “lavorare per ridurre la pressione nella linea B del gasdotto Nord Stream 2. Per fare ciò, l’azienda pompa il gas naturale nel tubo. Ciò consentirà un’ispezione sicura dell’integrità della stringa B, oltre a ridurre i potenziali rischi ambientali in caso di possibili perdite di gas“.

Qualora si decidesse di avviare le consegne attraverso la linea B del Nord Stream 2, il gas naturale sarà immesso nel gasdotto, previa verifica dell’integrità del sistema e l’autorizzazione delle autorità di vigilanza.