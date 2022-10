Nord Stream, Ministero della Difesa russo: “gasdotti fatti saltare da personale della Marina Britannica”

MeteoWeb

Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato oggi che personale della Marina Britannica ha fatto saltare in aria i gasdotti Nord Stream il mese scorso, accusando direttamente un membro di spicco della NATO di aver sabotato le infrastrutture critiche della Russia. Il Ministero della Difesa non ha fornito prove a sostegno della sua affermazione ma ha sostenuto che gli “specialisti britannici” della stessa unità hanno diretto attacchi di droni ucraini alle navi della flotta russa del Mar Nero in Crimea oggi, affermando che sono stati in gran parte respinti dalle forze russe.

“Secondo le informazioni disponibili, i rappresentanti di questa unità della Marina Britannica hanno preso parte alla pianificazione, fornitura e attuazione di un attacco terroristico nel Mar Baltico il 26 settembre di quest’anno, facendo esplodere i gasdotti Nord Stream 1 e Nord Stream 2“, ha detto il Ministero.

Il 26 settembre è stato registrato un forte calo della pressione su entrambi i gasdotti e i sismologi hanno rilevato esplosioni, innescando un’ondata di speculazioni sul sabotaggio di uno dei più importanti corridoi energetici della Russia.

La Russia ha precedentemente accusato l’Occidente delle esplosioni che hanno distrutto i gasdotti Nord Stream 1 e Nord Stream 2 di costruzione russa sul letto del Mar Baltico. Ma la Russia non aveva fornito in precedenza dettagli specifici su chi ritenesse responsabile dei danni ai gasdotti.

Il mistero del Nord Stream

Svezia e Danimarca hanno entrambe concluso che quattro fughe su Nord Stream 1 e 2 sono state causate da esplosioni, ma non hanno detto chi potrebbe essere il responsabile. Il Segretario Generale della NATO Jens Stoltenberg ha definito il danno un atto di sabotaggio. La Svezia ha ordinato lo svolgimento di ulteriori indagini sui danni ai gasdotti, ha affermato il procuratore responsabile del caso in una nota ieri, 28 ottobre.

Il Cremlino ha ripetutamente affermato che le accuse di responsabilità russa per i danni erano “stupide” e funzionari russi hanno affermato che Washington aveva un motivo perché voleva vendere più gas naturale liquefatto (GNL) all’Europa. Gli Stati Uniti hanno negato il loro coinvolgimento.

I gasdotti Nord Stream 1 e Nord Stream 2 hanno una capacità annuale congiunta di 110 miliardi di metri cubi, più della metà dei normali volumi di esportazione di gas della Russia.