Norvegia alza il livello di allerta militare da domani

La Norvegia, paese membro della Nato che condivide un confine con la Russia nell’Artico, aumenterà il suo livello di allerta militare. Lo ha annunciato il primo ministro, sottolineando che non è stata rilevata alcuna minaccia diretta contro il regno. “La difesa da domani aumenterà il livello di allerta in Norvegia“, ha affermato Jonas Gahr Støre durante una conferenza stampa. “Oggi non abbiamo motivo di credere che la Russia voglia trascinare la Norvegia o qualsiasi altro paese direttamente in guerra, ma la guerra in Ucraina rende necessario che tutti i paesi della Nato stiano più in guardia“, ha aggiunto.

Essendo diventata il principale fornitore europeo di gas naturale dopo il taglio delle consegne russe, la Norvegia ha già aumentato la sicurezza intorno ai suoi siti strategici dopo che sono stati osservati misteriosi voli di droni, anche vicino a piattaforme petrolifere molto al largo, e il presunto sabotaggio dei gasdotti Nord Stream 1 e 2 nel vicino Mar Baltico. Nelle ultime settimane, diversi russi sono stati arrestati nel Paese scandinavo per aver sorvolato illegalmente il territorio con droni o per aver violato il divieto di scattare foto in siti sensibili.

“Devo sottolineare che non c’è stato nulla negli ultimi giorni che ti porti a un livello superiore ora. È uno sviluppo nel tempo che ti porta a un livello superiore“, ha ulteriormente sottolineato Støre.

Secondo il suo ministro della Difesa, Bjørn Arild Gram, l’innalzamento del livello di allerta militare si tradurrà concretamente in misure in logistica, sicurezza delle comunicazioni e sicurezza intorno alle installazioni dell’esercito.

La conferenza stampa del ministero della difesa norvegese

La Norvegia deve intensificare l’addestramento e la preparazione delle forze armate anche se al momento non ci sono segnali del fatto che la Russia possa tentare di coinvolgere Oslo nel conflitto in corso in Ucraina. Lo ha detto il primo ministro norvegese, Jonas Gahr Store, nel corso di una conferenza stampa con il ministro della Difesa Bjorn Arild Gram e al capo dello Stato maggiore Eirik Kristoffersen “La guerra d’aggressione russa ha portato alla situazione piu’ grave degli ultimi decenni”, ha affermato il premier. “Cio’ significa che le forze armate norvegesi entreranno in una nuova fase della loro pianificazione. Assegneranno la priorita’ alle attivita’ che garantiscono immediatamente la preparazione alle emergenze”, ha detto Store. “Dobbiamo intensificare la preparazione nel nostro Paese”, ha affermato Store, secondo cui al momento la Russia sta subendo un’ardua resistenza sul campo e le forze ucraine stanno riconquistando alcuni territori. Le pesanti perdite a terra fanno si’ che i russi prendano altre misure e cerchino di distogliere la loro attenzione dal campo di battaglia. “Ecco perche’ stiamo avvertendo molto di piu’ gli effetti a catena di questa guerra”, ha affermato Store.