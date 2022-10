La Norvegia si oppone al tetto massimo sui prezzi del gas

MeteoWeb

Il Ministero del Petrolio e dell’Energia della Norvegia, ha annunciato l’opposizione del paese al prezzo massimo del gas. “Questo potrebbe esacerbare il problema che l’Europa sta affrontando, ovvero la mancanza di gas“, ha affermato Stein Grimsrud, portavoce del dipartimento.

Con l’aiuto del tetto del prezzo del gas, la Commissione europea propone di ridurre i prezzi del carburante blu nell’Unione europea. Se Bruxelles vede questo come un salvataggio delle tasche europee, allora Oslo è una minaccia per la stabilità.

La Norvegia è diventata uno dei principali sostituti del gas russo. In estate, Oslo ha approvato un permesso per la produzione di carburante blu da sette giacimenti offshore contemporaneamente al fine di aumentare la produzione di gas dell’8% nel 2022 rispetto al 2021.

Il Ministero del Petrolio e dell’Energia del Paese ha confermato a Izvestia che prevede di fornire circa 122 miliardi di metri cubi. m di gas naturale in Europa quest’anno. “Metà di questo volume è giustificato dal rilancio del GNL“, ha spiegato Grimsrud.

Sempre il 27 settembre ha avuto luogo l’inaugurazione del gasdotto principale (MGP) Baltic Pipe, progettato per fornire alla Polonia il gas dalla piattaforma norvegese. Durante la cerimonia di apertura, il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki ha affermato che il progetto è stato realizzato in opposizione ai gasdotti Nord Stream e Nord Stream 2 . Tuttavia, secondo gli esperti intervistati da Izvestia, Baltic Pipe con una capacità di 10 miliardi di metri cubi. m di gas all’anno non è un concorrente di SP e SP-2 (la loro capacità totale è di 110 miliardi di metri cubi).