Notte di maltempo al Sud: innalzata l’allerta meteo per le prossime 48 ore

Il Sud Italia sta vivendo una notte di maltempo con piogge e temporali concentrati in modo particolare nell’estremità più meridionale del Paese, in Sicilia e Calabria. Le precipitazioni più abbondanti hanno interessato proprio la Sicilia, dove spiccano i 28mm di pioggia caduti a Pantelleria, nel Canale di Sicilia, mentre sull’isola ha diluviato nel palermitano (27mm a Cinisi e 21mm a Sferracavallo), nell’agrigentino (27mm a Porto Palo di Menfi e 15mm ad Agrigento), ma anche nelle zone centro/settentrionali dell’isola con 22mm a Brolo e 21mm a Nicosia.

In serata forti temporali sono arrivati anche sullo Stretto di Messina con pioggia incessante in atto da oltre un’ora a Reggio Calabria con tempeste di fulmini in mare e tuoni molto forti sulla città. Il livello di allerta meteo sarà più elevato nelle prossime ore, e in modo particolare tra Giovedì 13 e la mattinata di Venerdì 14, quando il maltempo si estenderà a tutto il Centro/Sud con piogge torrenziali su Lazio, Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e ancora Calabria e Sicilia. I fenomeni più estremi colpiranno la Calabria tirrenica nella sera-notte di Giovedì 13, al punto che la protezione civile ha lanciato l’allarme arancione che nelle prossime ore potrebbe essere esteso anche ad altre aree e in modo particolare alla Puglia, che dal foggiano (nel pomeriggio di giovedì) al Salento (nella notte tra giovedì e venerdì) sarà investita da una sfuriata temporalesca violentissima, con grandinate e pericolosissimi tornado.

Il maltempo interesserà in modo molto violento anche la Campania e, nella tarda mattinata di giovedì, il Lazio centro-meridionale dove i temporali raggiungeranno la terraferma dal mare, dove un "mostro" temporalesco si formerà nel Tirreno centrale. Massima attenzione ai fenomeni estremi delle prossime ore.