Nubifragio a Capri: strade come fiumi, allagamenti e tombini saltati

Un nubifragio ha colpito Capri questa mattina: il maltempo ha interessato tutte le zone dell’isola, trasformando le strade in fiumi. Lungo le provinciali di Capri ed Anacapri le forti raffiche di vento hanno abbattuto alcuni alberi che hanno bloccato il traffico automobilistico, creando lunghe code sulla strada che collega Anacapri con il porto.

Situazione ulteriormente complicata da decine di tombini che sono saltati provocando la fuoriuscita di acqua e liquami. Allagata anche via Camerelle, mentre una cascata è discesa dalle scalette di Santa Teresa.

A Capri sono caduti 57mm di pioggia, a Monte Solaro, ad Anacapri ben 79 mm.

I vigili del fuoco (coordinati dal capo squade Gaetano Leazza) hanno risposto a decine di chiamate. Al momento si registrano allagamenti di numerosi negozi e abitazioni, ma nessun danno a persone.

