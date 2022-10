MeteoWeb

La Banca Centrale di Malta, in collaborazione con il Commonwealth Mint & Philatelic Bureau Ltd UK, ha presentato 4 monete d’oro e 4 monete d’argento, in memoria della Regina Elisabetta II.

Le monete sono state disegnate dal famoso artista Jody Clark che ha anche realizzato l’effigie ufficiale della monarca, presente sulla monetazione della Royal Mint dal 2016.

La Banca Centrale di Malta avrà a disposizione un numero molto limitato di queste monete, che metterà a disposizione dei suoi clienti.