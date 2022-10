Nuovo diagramma per il ciclo dell’acqua: include anche le attività umane

MeteoWeb

Il disegno del ciclo dell’acqua, che mostra il percorso dell’acqua dagli oceani alle nuvole ai fiumi, è una vista che molti ricordano dall’infanzia. Ma nei giorni scorsi, l’US Geological Survey (USGS) ha rilasciato un nuovo diagramma per la prima volta in oltre 20 anni, questa volta con gli umani come showrunner. Nel nuovo diagramma, per la prima volta gli esseri umani sono stati inclusi in quello che fino ad ora è stato presentato come un ciclo “naturale”.

Il cambiamento riflette gli ultimi 20 anni di ricerca che hanno scoperto il ruolo centrale dell’umanità nel ciclo. “Dobbiamo cambiare il modo in cui pensiamo a queste cose per poter vivere e utilizzare l’acqua in modo sostenibile per il nostro futuro”, ha affermato Cee Nell, specialista di visualizzazione dei dati presso l’USGS VizLab, che ha progettato il diagramma.

Oltre ai processi naturali, come l’evaporazione degli oceani, le precipitazioni sulla terraferma e il deflusso, il nuovo diagramma presenta il pascolo, il deflusso urbano, l’uso dell’acqua domestica e industriale e altre attività umane.

“Penso che nel complesso si tratti di un grande miglioramento e di un passo importante verso una rappresentazione più completa del ciclo globale dell’acqua”, ha affermato l’ecoidrologo e biogeochimico Stefan Krause dell’Università di Birmingham, che non è stato coinvolto nella creazione del diagramma. Nel 2019, Krause ha contribuito a un articolo di Nature Geoscience che metteva in discussione la mancanza di attività umane o infrastrutture nei diagrammi del ciclo dell’acqua. Dei 464 diagrammi analizzati, solo il 15% includeva l’interazione umana con l’acqua.

Il vecchio diagramma USGS mostrava un anello gigante con frecce per il movimento dell’acqua. “Un malinteso che potrebbe derivare dalla progettazione del diagramma è che il ciclo dell’acqua è solo un grande ciclo“, ha affermato Nell. “Volevamo comunicare che il ciclo dell’acqua è in realtà composto da molti, molti cicli più piccoli che vanno continuamente in direzioni diverse“.

Uno dei modi più significativi in cui viene usata l’acqua negli Stati Uniti, per esempio, è nelle centrali termoelettriche, dove l’acqua viene utilizzata come refrigerante, ha affermato Nell. L’acqua torna quindi nel ruscello, a volte compromettendo la qualità dell’acqua. Nello schema è stata inclusa una centrale termoelettrica, oltre ad altre caratteristiche non etichettate. Ci sono davvero tante caratteristiche nascoste nel diagramma “per qualcuno che vuole davvero passare il tempo a cercare”, ha detto Nell.

Anche l’accessibilità ha guidato la progettazione del diagramma. L’uso di un solo colore, il blu, insieme a una scala di grigi per etichette e paesaggi crea un contrasto elevato per le persone ipovedenti, ha affermato Nell. Il diagramma alla fine verrà tradotto in 60 lingue: per ora è disponibile in inglese e spagnolo.