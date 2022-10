Oceano Artico: i cambiamenti climatici potrebbero intensificare l’acidificazione in estate

MeteoWeb

Negli ultimi 200 anni, gli oceani del nostro pianeta hanno assorbito più di un quarto di tutta l’anidride carbonica antropogenica dall’atmosfera. Di conseguenza, la loro acidità è aumentata di quasi il 30% dall’inizio della rivoluzione industriale. A questo proposito, il valore del pH dell’acqua non è costante; varia sia stagionalmente che regionalmente. I valori più bassi si verificano in inverno. Ma ciò potrebbe presto cambiare, dal momento che potrebbero essere spostati all’estate dai cambiamenti climatici, come ha recentemente dimostrato un team internazionale composto da esperti dell’Alfred Wegener Institute. Se ciò dovesse accadere, potrebbe avere conseguenze di vasta portata per la vita nell’oceano. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Nature.

L’attività biologica degli organismi marini raggiunge normalmente il suo apice in estate, in quanto la stagione è normalmente caratterizzata da condizioni ottimali per sopravvivere, trovare cibo e riprodursi. Tuttavia, il cambiamento climatico sta ora minacciando questo status quo, spostando il punto in cui i valori di pH sono più bassi dall’inverno all’estate, come hanno recentemente determinato gli esperti dell’Istituto Alfred Wegener, del Centro Helmholtz per la ricerca polare e marina (AWI) e del Laboratorio di scienze della Clima e Ambiente (LSCE, parte del CEA); LOCEAN – Laboratorio di Oceanografia e Climatologia e Istituto Pierre-Simon Laplace (IPSL).

Nel loro studio, gli esperti concludono che l’acidificazione estiva potrebbe intensificarsi fino al 25% entro la fine del secolo. Alcuni organismi che vivono nell’Oceano Artico sarebbero gravemente colpiti da questo cambiamento, riducendo la loro capacità di far fronte al riscaldamento estivo più intenso.

Questo spostamento stagionale è dovuto all’aumento più intenso della CO 2 nelle acque più calde. In estate, le temperature atmosferiche aumentano nell’Artico, si scioglie più ghiaccio marino e l’acqua superficiale diventa più calda. Questo processo di riscaldamento diventa così intenso che l’acidificazione dell’acqua di mare aumenta molto più rapidamente e non può più essere compensata dalla fotosintesi delle alghe marine.

“Queste nuove scoperte creano problemi per alcuni tipi di pesci artici, come il merluzzo polare, che sono già minacciati dai cambiamenti climatici”, afferma il coautore Hans-Otto Pörtner, biologo e ricercatore climatico presso l’AWI. “Le alte temperature previste spingeranno la fauna artica ai loro limiti termici o addirittura oltre, in particolare per quanto riguarda le fasi della vita in cui sono più fragili“. Il primo autore James Orr di LSCE e IPSL aggiunge: “chi avrebbe mai pensato che il cambiamento climatico potesse spostare il tempo di massima acidificazione di sei mesi, quando gli studi sui ritmi biologici stagionali prevedevano solo spostamenti fino a circa un mese?”. “La cosa affascinante di questo studio è il fatto che gli inverni chimici diventeranno effettivamente estati chimiche”, afferma il coautore Lester Kwiatkowski, di LOCEAN e IPSL.

Nel loro studio, gli esperti hanno analizzato simulazioni di 27 modelli del sistema terrestre e preparato scenari climatici futuri. Nel farlo, per la prima volta hanno valutato il potenziale di cambiamenti stagionali nell’acidificazione, comprese tutte le variabili correlate. Questo perché il grado di acidificazione non è determinato da un solo fattore; è una complessa interazione di processi fisici e biologici, influenzata dal riscaldamento più intenso delle acque superficiali in estate. Questi cambiamenti sono stati più pronunciati negli scenari con emissioni di gas serra moderate ed elevate ed erano molto più miti in quelli con emissioni inferiori.

Agli occhi dei ricercatori, questo rappresenta un barlume di speranza del fatto che gli elementi chiave dell’ecosistema dell’Oceano Artico possano essere preservati se il riscaldamento globale medio può essere mantenuto al di sotto dei 2°C.