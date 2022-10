Online la nuova App iOS di MeteoWeb: ultraveloce e super aggiornata

MeteoWeb

E’ online sull’App Store la nuova App di MeteoWeb per dispositivi iOS (iPhone e iPad). La nuova App è molto più snella e veloce, i contenuti sono di immediata fruizione e prevede l’invio di notifiche push per le breaking news che quindi arrivano con un avviso in tempo reale.

La nuova App è aggiornata in base alle ultime tecnologie e seguendo i migliori standard di qualità: invitiamo tutti a scaricarla o aggiornare la precedente, e lasciare una valutazione sull’App Store con i propri commenti e consigli per migliorarla ulteriormente.