In ospedale con forte mal di testa: morta 15enne a Brindisi

Nelle scorse ore, presso l’ospedale Perrino di Brindisi, è morta una ragazzina 15enne: era giunta al Pronto soccorso lamentando un forte mal di testa. Al momento non è nota la causa del decesso. Si tratta del 2° caso simile in 20 giorni: il 10 ottobre scorso, nel medesimo nosocomio, è deceduta una 14enne a causa di una miocardite.

La 15enne sarebbe stata portata in ospedale il 20 ottobre, dimessa però poco dopo. Dato che il dolore non passava, è stato necessario il ricovero: in Neurochirurgia è stata sottoposta a un intervento, ma il decesso è avvenuto dopo 48 ore. Verrà eseguita l’autopsia.