Ottobre si traveste d’Estate. Nel weekend caldo con punte fino a 30 gradi. Le previsioni

Sembra davvero un’estate interminabile. Eccetto le piogge che, a momenti intervallati, hanno interessato in particolar modo il Centro-Sud (anche sotto forma di alluvioni lampo e nubifragi), dal punto di vista termico di autunno c’è ben poco, anzi niente. E la situazione che si prospetta per i prossimi giorni non vede nulla di nuovo eccetto un debole peggioramento al Nord.

L’Italia, ma in generale tutto il Mediterraneo Centro-Occidentale, sono interessati da un vasto campo di Alta Pressione di matrice Sub-Tropicale. Questo, tradotto, significa assoluto bel tempo e clima decisamente mite per il periodo. Se fosse arrivato in pieno luglio le cronache avrebbero parlato di caldo record con temperature anche oltre i 40 gradi. Ma per fortuna siamo ad ottobre e la situazione, seppur anomala, è diversa. L’unica nota negativa da segnalare, nell’assoluto dominio anticiclonico, sono le nebbie e le foschie che continuano ad interessare a macchia di leopardo un po’ tutto il Paese, cercando di regalare una parvenza d’Autunno. Ma non basta. E’ un ottobre che si sta travestendo davvero d’estate. E guardando le proiezioni modellistiche si rimane quasi a bocca aperta.

Difatti, tra sabato 22 ottobre e lunedì 24, alcune zone del Centro-Sud potrebbero raggiungere i 30 gradi e anche superarli addirittura. In Sardegna, ad esempio, sugli estremi settori meridionali, la colonnina di mercurio potrebbe raggiungere anche i 32-33 gradi. Previsti fino a 27°C su Emilia Romagna, Lazio e Puglia; 26°C su Lombardia, Toscana, Umbria e Sicilia; sulle altre zone temperature ben al di sopra dei 20°C, con punte abbastanza diffuse di 25°C. Questo basta a far capire la situazione per i prossimi giorni.

Quando un cambiamento? Difficile cercarlo nelle mappe o quantomeno crederci. Almeno fino al 26-27 ottobre di cambiamenti ce ne saranno davvero pochi.