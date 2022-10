USA: il marito di Nancy Pelosi aggredito in casa con un martello

MeteoWeb

Paul Pelosi, il marito della Speaker alla Camera USA Nancy Pelosi, è stato aggredito violentemente da una persona che ha fatto irruzione nella casa della coppia a San Francisco stamattina presto. L’aggressore stava cercando la Speaker, gridando: “Dov’è Nancy, dov’è Nancy?” prima di aggredire Paul Pelosi, riportano i media americani. L’uomo ha usato un martello nell’attacco.

“L’aggressore è in custodia e la motivazione dell’attacco è sotto inchiesta”, si legge in una dichiarazione del portavoce della Pelosi Drew Hammill.

Paul Pelosi, 82 anni, “è stato portato in ospedale, dove sta ricevendo un’eccellente assistenza medica e dovrebbe guarire completamente. La Speaker non era a San Francisco in quel momento”, ha detto Hammill. I Pelosi sono sposati dal 1963 e hanno cinque figli.

La Polizia del Campidoglio degli Stati Uniti ha affermato che sta assistendo la Polizia di San Francisco e l’FBI con un’indagine congiunta. “La motivazione dell’attacco è ancora sotto inchiesta”, ha affermato l’USCP in un comunicato stampa. Il dipartimento ha evidenziato che Nancy Pelosi era a Washington D.C., quando si è verificata l’irruzione.

Le parole di Biden sull’aggressione a Paul Pelosi

La Casa Bianca ha affermato che il Presidente Joe Biden “sta pregando per Paul Pelosi e per l’intera famiglia della Speaker Pelosi”. Il Presidente ha chiamato Nancy Pelosi per “esprimere il suo sostegno dopo questo orribile attacco“, ha affermato la Casa Bianca in una nota, aggiungendo che Biden “continua a condannare tutte le violenze e chiede che sia rispettato il desiderio di privacy della famiglia”.

Altri attacchi a Nancy Pelosi

Non è la prima volta che la Speaker della Camera Democratica, anche lei 82enne, viene presa di mira con minacce. Un uomo della Carolina del Nord, Cleveland Meredith, è stato condannato lo scorso dicembre a 28 mesi di prigione dopo essersi dichiarato colpevole di aver minacciato di sparare a Pelosi. Un altro uomo, il 77enne Steven Martis dell’Arizona, a febbraio è stato condannato a 21 mesi dietro le sbarre per aver minacciato di uccidere Pelosi. E ad aprile, Paul Hoeffer, 60 anni, della Florida, è stato condannato a 18 mesi di carcere per telefonate in cui minacciava di decapitarla.