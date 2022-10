PNRR, finanziati 226 progetti di ricerca biomedica

MeteoWeb

Sono 226 i progetti di ricerca biomedica che accederanno ai 262.070.000 euro di finanziamenti per la ricerca sanitaria messi a disposizione dal Ministero della Salute con il primo avviso pubblico del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), pubblicato il 20 aprile 2022. Lo comunica il Ministero della Salute.

Grazie ai fondi europei #NextGenerationUE, i ricercatori che operano nel Servizio sanitario nazionale potranno condurre progetti di ricerca sanitaria per assicurare lo sviluppo e la qualità delle prestazioni del Servizio sanitario ai cittadini in tema di Malattie rare, Malattie croniche non trasmissibili, ad alto impatto sui sistemi sanitari e socio-assistenziali, e Proof of Concept.

La valutazione dei progetti

Come previsto dall’avviso, la valutazione dei progetti è stata svolta in modo da assicurare una netta separazione tra le fasi istruttorie, di valutazione e di audit.

La valutazione si è svolta in due fasi:

la prima, di valutazione scientifica secondo il sistema della peer review, da parte di due revisori internazionali. Dopo la valutazione autonoma ed indipendente di ciascuno dei due revisori (assegnati per area specifica di expertise rispetto alle proposte progettuali da valutare), i due revisori si sono confrontati con il sistema del Face-to-Face (F2F) per giungere all’accordo;

la seconda, attraverso la valutazione di specifici panel scientifici, uno per tematica, per l’ulteriore verifica e validazione della graduatoria di merito.

L’audit finale, poi, è stato svolto dal Comitato Tecnico Sanitario, che dopo avere effettuato le verifiche previste dal bando, ha stilato una graduatoria definitiva per ogni tipologia progettuale, approvando la relativa attribuzione del finanziamento.

I risultati in cifre

Sono 300 le proposte di progetti di ricerca biomedica presentate da ricercatori operanti in strutture del Servizio Sanitario Nazionale e certificati dai rispettivi destinatari istituzionali.

Il numero complessivo dei progetti ammessi al finanziamento è pari a 226.

Il Comitato Tecnico Sanitario, nella seduta del 28 ottobre 2022 ha approvato nell’ambito dell’avviso pubblico la graduatoria finale e l’attribuzione del finanziamento ministeriale sulle seguenti tematiche: Malattie rare; Malattie croniche non trasmissibili, ad alto impatto sui sistemi sanitari e socio-assistenziali (Fattori di rischio e prevenzione; Eziopatogenesi e meccanismi di malattia); Proof of Concept.

Il bando è relativo all’investimento 2.1 “Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN” – Componente 2 “Innovazione ricerca e digitalizzazione del SSN” nell’ambito della Missione 6 Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Bando della ricerca finalizzata 2021, finanziati 261 progetti

Sono 261 i progetti di ricerca ammessi al finanziamento per i complessivi 100 milioni di euro del Bando della ricerca finalizzata 2021. Attraverso il bando ricerca finalizzata, il Ministero della Salute mette a disposizione risorse ai ricercatori che intendono condurre progetti per assicurare lo sviluppo e la qualità delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale ai cittadini. I progetti sono divisi in quattro tipologie: Giovani ricercatori, Starting grant, Ordinari di ricerca finalizzata e Cofinanziati.

La valutazione dei progetti

I risultati in cifre

Sono 905 le proposte di progetti di ricerca biomedica presentate da ricercatori operanti in strutture del Servizio Sanitario Nazionale e certificati dai rispettivi destinatari istituzionali.

Il numero complessivo dei progetti ammessi al finanziamento è pari a 261.

Il Comitato Tecnico Sanitario, sez. c), nella seduta del 28 ottobre 2022 ha approvato nell’ambito del Bando per la ricerca finalizzata la graduatoria finale e l’attribuzione del finanziamento ministeriale alle tipologie progettuali “Giovani ricercatori” (GR), “Starting grant” (SG), “Ordinari di ricerca finalizzata” (RF) e “Cofinanziati” (CO).