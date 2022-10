Ponte di Ognissanti: a Fiumicino attesi 500mila passeggeri

MeteoWeb

Per il Ponte di Ognissanti, nel periodo compreso tra ieri e martedì 2 novembre, all’aeroporto di Fiumicino sono attesi complessivamente, tra partenze e arrivi, oltre 500mila passeggeri. Tanti i presenza di vacanzieri italiani ma anche turisti stranieri che, approfittando anche del caldo fuori stagione, hanno prenotato anche last minute le vacanze. Non si registrano criticità nell’operatività dello scalo.

Tra le destinazioni più gettonate per i turisti in arrivo le città d’arte, come Roma, Firenze, Venezia. Chi andrà all’estero volerà principalmente verso Madrid, Barcellona, ma anche Canarie, Parigi, Londra e Monaco.