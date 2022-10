Ponte sullo Stretto, si fa sul serio: martedì incontro con le Regioni

MeteoWeb

Martedì 8 novembre è previsto un incontro a Roma tra il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Matteo Salvini, e i presidenti di Calabria e Sicilia, Roberto Occhiuto e Renato Schifani. L’appuntamento, previsto al dicastero di Porta Pia, sarà l’occasione per discutere soprattutto di Ponte sullo Stretto. Si tratta, com’è noto, di uno storico obiettivo del centrodestra inserito nel programma elettorale e già appaltato e finanziato dal centrodestra al governo quindici anni fa, poi bloccato dal governo Monti quando a Cannitello erano già iniziati i lavori.

Salvini intende realizzarlo, “in piena coerenza con quel programma elettorale premiato da milioni di elettori e che rappresenta la stella polare del vicepremier e ministro, in totale condivisione con i partner di governo“, chiariscono fonti vicine a Salvini. I due governatori di Calabria e Sicilia, entrambi di Forza Italia, sono fortemente convinti della bontà dell’opera per rilanciare il Sud nel modo più sano e genuino possibile, con interconnessioni economiche, sociali e culturali. Sul tavolo anche l’esame di “oltre 100 opere pubbliche commissariate in tutta Italia, con l’obiettivo di accelerare i lavori e dare il via anche a nuovi progetti“.