La popolazione degli USA e i cambiamenti nel corso dei secoli

Una mappa racchiude 230 anni di censimento demografico negli Stati Uniti. Il centro medio della popolazione degli USA è il luogo medio nel quale vivono in dato momento i cittadini statunitensi. Ogni decennio, dopo aver tabulato il censimento decennale, il Census Bureau calcola il centro della popolazione. Lo scopo è quello di riassumere gli spostamenti di popolazione nel tempo. Conoscere il centro della popolazione aiuta geografi, demografi e altri a quantificare quanto velocemente e in che direzione si muovono gli americani. La mappa in alto mostra il movimento del centro della popolazione dal primo censimento statunitense del 1790 al più recente del 2020.

Qual è il centro della popolazione degli USA?

Come viene definito?

Il concetto di centro della popolazione utilizzato dall’US Census Bureau è quello di un punto di equilibrio. Il centro medio della popolazione è il punto in cui una rappresentazione di superficie immaginaria, senza peso, rigida e piatta (senza effetti di elevazione) dei 50 stati e del Distretto di Columbia sarebbe in equilibrio se su di essa fossero posizionati pesi di dimensioni identiche in modo che ogni peso rappresenti la posizione di una persona.

Ogni afroamericano è sempre stati contati come una persona nella determinazione del centro abitato a partire dal 1790. Prima del 1870 quelli in schiavitù erano contati come tre quinti di una persona, ai fini della ripartizione.

Gli indiani d’America, invece, non sono stati inclusi nel calcolo fino all’inizio del XX secolo perché il centro della popolazione si basa sulla popolazione totale enumerata degli Stati Uniti e fino ad allora le terre tribali erano considerate nazioni indipendenti. Pertanto, chiunque vive lì non è stato conteggiato in questo totale.

Centro della popolazione 1970

Contea di Kent. La città coloniale di Chestertown, nel Maryland, vicino alla baia di Chesapeake, era un tempo un importante porto per il commercio di tabacco e schiavi ed era il centro della popolazione nei nuovi Stati Uniti nel 1790 quando fu effettuato il primo censimento. La popolazione residente negli Stati Uniti nelle 13 colonie originarie lungo la costa atlantica era di 3.929.214. Le uniche città e paesi con una popolazione superiore a 10.000 residenti erano New York, Filadelfia, Boston, Charleston e Baltimora. Esplora la mappa sottostante che mostra la densità di popolazione per contea negli Stati Uniti al momento del censimento del 1790. Per la migliore esperienza di visualizzazione e interazione, fai clic sul pulsante freccia in alto a destra della mappa per aprirla in una scheda separata. Ingrandisci e fai clic per esplorare.

I cambiamenti fino al 2020

Il centro della popolazione si è spostato di quasi 900 miglia dalla sua posizione originale nella contea di Kent, nel Maryland. In 230 anni, la nazione è cresciuta e si è espansa e il centro della popolazione degli Stati Uniti ha marciato costantemente verso ovest, attraverso Ohio, Kentucky, Indiana e poi Illinois. Negli ultimi decenni, si è inclinato verso sud-ovest quando i cittadini si sono trasferiti nella cintura del sole ed immigrati dal confine meridionale. Dal 1980, quel centro è stato in varie località del Missouri. Nel 2020, il centro era vicino a Hartville, una piccola città a circa 45 miglia a est di Springfield.

L’espansione territoriale ha svolto un ruolo importante nei primi movimenti verso ovest e sud del centro della popolazione. La mappa sottostante mostra l’espansione territoriale degli Stati Uniti sovrapposta al movimento del centro medio della popolazione per ogni decennio dal 1790 al 2020.

Infrastrutture e tecnologia: i cittadini si spostano attraverso ferrovie e battelli

Gli statunitensi sono un popolo mobile. Fin dall’inizio, i residenti hanno esplorato e viaggiato. L’infrastruttura naturale, inclusi fiumi e passi di montagna, determinava la posizione delle strade, mentre il contatto con gli indiani d’America, il commercio di pellicce e le migrazioni di animali portavano la popolazione più a ovest.

Le prime aree urbane furono i porti che fungevano da hub per il commercio estero. Strade e fiumi fornivano il trasporto tra queste città e i loro dintorni rurali. Ciò è esemplificato dalla posizione del centro della popolazione del 1790, a Chestertown, nel Maryland, lungo la baia di Chesapeake. Circa a metà della costa atlantica dei primi stati, mostra come la prima popolazione fosse pesantemente appesantita verso la costa e il commercio internazionale oceanico.