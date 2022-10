Precipita durante un’escursione: morto un noto fotografo trentino

MeteoWeb

Incidente mortale durante un’escursione sulle montagne del Trentino. Un uomo è morto dopo essere precipitato per circa una trentina di metri mentre percorreva il ‘sentiero 627’ che collega la frazione di Margone nella Valle dei Laghi alla malga Bael. L’incidente si è verificato a circa 1.000 metri lungo un pendio caratterizzato da salti di roccia.

La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata poco dopo le 14 da parte della moglie che era con lui. Il tecnico di elisoccorso e l’equipe sanitaria sono stati calati dall’elicottero con il verricello sul posto ma per l’uomo non c’era ormai nulla da fare.

La vittima è Piero Cavagna, 63 anni, noto fotografo di Trento. La moglie è stata soccorsa in stato di shock. Dopo la constatazione del decesso da parte del medico e dopo il nullaosta delle autorità, la salma è stata recuperata a bordo dell’elicottero e portata a Ranzo.