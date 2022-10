Prevenzione dei tumori della pelle, al via oggi Tennis and friends

MeteoWeb

Francesco Totti, Rosario Fiorello, Paolo Bonolis, Maria De Filippi, Max Giusti, Gianni Rivera, Marco Tardelli, Antonio Cabrini, Vincent Candela, Luigi Di Biagio, Stefano Fiore, Giuliano Giannichedda e tanti altri personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo sono pronti ad animare la tappa romana di ‘Tennis & Friends- Tour 2022‘, di scena al Parco del Foro Italico dal 7 al 9 ottobre.

Un vero e proprio villaggio dello sport e della salute, dove saranno allestiti 100 studi medici, con oltre 400 dottori volontari provenienti da oltre 30 strutture sanitarie del Lazio, pronti ad offrire visite gratuite alla cittadinanza.

Giunta al suo undicesimo anno, la manifestazione promuove la cultura della prevenzione, dello sport e dei corretti stili di vita.

‘Tennis & Friends’, che vuole offrire percorsi clinici gratuiti di prevenzione mirata alla riduzione dell’incidenza delle malattie e del conseguente rischio di mortalità, nasce nel 2011 a seguito di una esperienza professionale. Quella del suo futuro ideatore.

“Dopo aver seguito una paziente incinta al quinto mese con un tumore alla tiroide – racconta alla Dire il professor Giorgio Meneschincheri, medico chirurgo, specialista in Medicina preventiva e fondatore del progetto ‘Tennis and Friends- Salute e Sport’, docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – è nata l’idea di eseguire ecografie tiroidee alla popolazione in maniera gratuita, proprio per anticipare diagnosi oncologiche o quelle che, comunque possono salvare la vita“.

“Poi– continua- abbiamo pensato di fare una prevenzione diversa dalle solite, ovvero all’interno di un ambiente sereno, dove le persone potessero avere molta meno ansia rispetto a quella che si respira in un ospedale o in un ambulatorio medico. Da qui l’idea di allestire, intorno alle strutture sportive, veri e propri ambulatori polispecialistici dove fare le visite. Ma, allo stesso tempo, abbiamo pensato di promuovere il progetto attraverso alcuni ambassador del mondo dello sport e dello spettacolo che accompagnassero per mano le persone a fare prevenzione“.

Quella del 7, 8 e 9 ottobre si preannuncia, dunque, come una lunga staffetta per sensibilizzare ancora una volta la popolazione sull’importanza della prevenzione, perché una diagnosi precoce, unitamente ad un corretto stile di vita, è oggi più che mai fondamentale.

Ad aiutare Giorgio Meneschincheri nei rapporti con gli enti pubblici sanitari il dottor Giovanni Carnovale, in rappresentanza del Consiglio dell’Ordine dei Medici e Odontoiatri di Roma, di cui è membro.

Si è cosi realizzato nello spazio dedicato alle autorità del campo centrale un vero poliambulatorio rappresentato dall’Ordine dei Medici e Odontoiatri di Roma (Omceo), dalla Federazione nazionale degli Ordini dei Medici e Odontoiatri (Fnomceo), dalla Federazione dei Medici di Medicina Generale (Fimmg) e dalla Rai Radiotelevisione Italiana- Servizio sanitario aziendale.

Si effettueranno visite endocrinologiche con il professor Andrea Isidori della Università La Sapienza di Roma e visite pediatriche con la dottoressa Valentina Grimaldi, entrambi consiglieri dell’Omceo, e tante altre visite specialistiche, tra cui la medicina aziendale con il dottor Antonio Maruccia, responsabile sanitario della Rai.