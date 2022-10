Previsioni Meteo, sull’Italia domina l’Anticiclone delle Azzorre ma con spifferi freddi al Sud

MeteoWeb

Le condizioni meteo in Italia sono dominate in queste ore dall’Anticiclone delle Azzorre, che è tornato protagonista sul Mediterraneo dopo molto tempo di latitanza. L’alta pressione ha provocato la formazione di nebbie al Nord, in Piemonte, alta Lombardia, Emilia e al Nord/Est, ma anche ampie schiarite in tutt’Italia con giornate di cielo sereno che si susseguono con estrema regolarità.

Dal punto di vista delle temperature, sono giorni con un’escursione termica minima: le massime giornaliere oscillano da Nord a Sud in un piccolo range di pochi gradi centigradi. Oggi, ad esempio, abbiamo avuto una massima di +27°C a Roma, Guidonia, Cagliari e Olbia, +26°C a Firenze, Pisa, Prato, Pistoia e Salerno, +25°C a Napoli, Palermo, Bologna, Perugia, La Spezia, Ferrara e Grosseto, +24°C a Milano, Parma, Sondrio, Messina, Reggio Calabria, Ancona, Viterbo, Catanzaro e Aosta, +23°C a Catania, Bolzano, Trento, Pordenone, Bressanone e Cosenza, +22°C a Bari, Verona, Genova, Padova, Novara, Taranto, Bergamo e Pescara, +21°C a Torino, Udine, Vicenza, Cuneo, Lecce, Brindisi e Crotone, +20°C a Venezia, Trieste, Belluno, Matera e Vibo Valentia.

Le temperature sono inferiori alle medie al Sud, in Puglia, Calabria e Sicilia, aree esposte agli spifferi freddi provenienti dai Balcani, e contemporaneamente ben superiori alle medie al Centro/Nord e in modo particolare sull’arco alpino, dove abbiamo i massimi dell’Anticiclone. Emblematica la mappa con le anomalie termiche al suolo:

Questa situazione proseguirà anche nei prossimi giorni, almeno per gran parte della settimana e forse anche nel weekend quando potremmo avere un cambiamento meteorologico con il ritorno delle piogge forse soltanto a partire da Domenica 9 Ottobre.