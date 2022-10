Previsioni Meteo, l’Anticiclone non molla: inizia un altro folle weekend d’estate

MeteoWeb

Ennesima giornata di super caldo e sole pieno oggi sull’Italia, con temperature massime che hanno raggiunto +28°C a Roma, Latina e Trapani, +27°C a Napoli, Firenze, Savona e Guidonia, +26°C a Catania, Cagliari, Perugia, Caserta, Salerno, Frosinone e Vierbo, +25°C a Genova, Verona, Padova, Messina, Reggio Calabria, Pisa, Taranto, Cosenza, Catanzaro e Pordenone, +24°C a Milano, Torino, Palermo, Parma, Grosseto, Vicenza, Arezzo, Ferrara, Udine e Treviso.

Una situazione meteorologica che non cambierà nel weekend, che è anche l’ultimo del mese di ottobre con tanto di passaggio all’ora solare nella notte tra sabato e domenica. Ma a prescindere dall’orario adottato, sembrerà ancora estate: il cielo rimarrà sereno in tutto il Paese senza alcun tipo di disturbo o tantomeno precipitazione. Le temperature saranno stazionarie o in lieve aumento nelle Regioni del Nord. Sarà un altro weekend di “quasi-estate”, con quest’enorme anticiclone di blocco che poi persisterà anche nei primi giorni della prossima settimana. La situazione non cambierà prima del 3-4 Novembre, e non è neanche detto che cambi in modo particolarmente significativo. Potrebbe forse arrivare un po’ di pioggia, ma sempre in un contesto climatico particolarmente mite.