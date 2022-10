Previsioni Meteo, un brusco cambiamento per Ognissanti

MeteoWeb

Splende il sole anche oggi in tutt’Italia e il clima è molto mite da Nord a Sud: spiccano i +27°C già raggiunti a Frascati, i +26°C di Catania, Taranto, Viterbo, Guidonia e Crotone, i +25°C di Roma, Latina, Foggia e Imola, i +24°C di Napoli, Reggio Calabria, Pescara, Trapani e Olbia, i +23°C di Bologna, Verona, Padova, Udine, Salerno, Cagliari e Messina. Temperature molto alte rispetto alle medie del periodo, che saliranno ancora nel primo pomeriggio dando continuità all’eccezionale periodo di caldo che ci trasciniamo da due settimane. L’anomalia calda è estesa anche all’Europa centro-orientale e ai Balcani, dove l’Anticiclone sta dominando la scena a differenza dell’Europa occidentale dove le perturbazioni atlantiche provocano piogge molto estese dalla Scozia a Gibilterra.

La situazione meteo, però, cambierà bruscamente domani, Martedì 1 Novembre, nel giorno di Tutti i Santi almeno su una parte d’Italia. Un brusco cambiamento della situazione meteorologica, abbastanza improvviso e fino a poche ore fa inatteso, che potrà rovinare la festività almeno a chi l’aveva organizzata in Liguria e al Nord/ovest. Infatti una perturbazione proveniente dalla Francia, dove già stasera avremo forti temporali, si addosserà sulle Alpi occidentali provocando forti temporali sui versanti esteri nella prossima notte ed estendendosi sul Nord/Ovest nella mattinata di domani, provocando le prime piogge su Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta:

Il maltempo più significativo colpirà proprio la Liguria nel pomeriggio, con forti temporali nel levante tra Genova e La Spezia, in estensione nell’entroterra appenninico con sconfinamenti nel Piemonte sud/orientale e in Emilia, fino alla bassa Lombardia:

Le nubi oscureranno il sole su gran parte del Nord e anche in Sardegna e sul Centro Italia, mentre al Sud continuerà a splendere il sole e il clima rimarrà molto mite, come oggi, garantendo la possibilità di qualsiasi attività all'aperto.