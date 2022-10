Previsioni Meteo, sempre più caldo: sarà un Halloween mai visto

MeteoWeb

Altra giornata di super caldo oggi sull’Italia centrale e meridionale con temperature tipicamente estive in Sardegna e in alcune aree di Calabria e Puglia. La colonnina di mercurio ha raggiunto +32°C a Olbia, +31°C a Cagliari, Rende e Cerignola, +30°C a Foggia e Monreale, +29°C a Catania, Cosenza, Oristano e Castrovillari, +28°C a Palermo, Matera, Altamura e Acquaviva delle Fonti, +27°C a Bari, Messina, Reggio Calabria, Martina Franca e Locorotondo, +26°C a Firenze, Pisa, Rimini, Cesena e Campobasso.

Una situazione anomala che non è limitata al nostro Paese: fa caldo in tutt’Europa e nell’area Mediterranea centro-occidentale, con anomalie calde più significative nella Spagna orientale, nel nostro Centro/Sud e sui Balcani.

L’Anticiclone Africano proveniente dal Maghreb si rinforzerà ulteriormente in settimana: avremo altre due bolle di caldo che risaliranno da Marocco e Algeria verso l’Europa centrale, determinando un’enorme anomalia di caldo eccezionale tra Francia, Belgio, Paesi Bassi, Germania, Repubblica Ceca e Polonia, in successiva estensione sui Paesi Baltici, in Russia, Bielorussia e Ucraina.

Oltre al caldo anomalo, proseguirà questo periodo di lunga siccità che adesso diventa molto più serio rispetto all’estate perché si verifica in quella che dovrebbe essere la stagione delle piogge. Una tendenza molto preoccupante perché il trend proseguirà a lungo, almeno fino a inizio Novembre e forse anche di più. L’Europa vivrà un Halloween mai visto, con temperature estive in tutto il Vecchio Continente, addirittura fino a +30°C tra Germania, Polonia e Repubblica Ceca. Sull’Italia, invece, a partire dal weekend 29-30 Ottobre, il fine settimana in cui tornerà l’ora solare, le temperature diminuiranno tornando in linea con le medie del periodo ma soltanto all’estremo Sud, in Sicilia e Calabria meridionale, dove comunque continuerà a splendere un sole indisturbato che determinerà giornate particolarmente miti e gradevoli, ma anche notti più fresche. Al Centro/Nord, invece, avremo un ulteriore aumento delle temperature rispetto a questi giorni: farà ancora più caldo, con condizioni meteorologiche ideali per ogni attività all’aperto, compreso il ritorno in spiaggia fuori stagione.

