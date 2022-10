Previsioni Meteo, in settimana torna l’Anticiclone Africano: caldo come in estate

MeteoWeb

E’ tornato a splendere il sole in tutt’Italia nel weekend con temperature in aumento su tutto il territorio nazionale dopo l’ondata di maltempo che nei giorni scorsi ha interessato il Sud. Nella giornata di Domenica 16 Ottobre le temperature massime hanno raggiunto valori particolarmente elevati in Sardegna e nelle zone interne di Lazio e Campania, con valori di +28°C a Oristano, +27°C a Roma, Benevento, Avellino e Alghero, +26°C a Latina, Iglesias e Foligno, +25°C a Bologna, Modena, Pisa, Cagliari, Sassari, Ferrara, Trapani e Guidonia, +24°C a Milano, Napoli, Palermo, Firenze, Genova, Catania, Parma, Trento, Bolzano, Messina, Reggio Calabria, Perugia, Salerno, La Spezia, Ancona, Mantova, Caserta, Cosenza, Viterbo, Agrigento, Frosinone e Vercelli, +23°C a Verona, Taranto, Foggia, Livorno, Savona, Catanzaro, Sondrio e Arezzo, +22°C a Bari, Trieste, Pescara, L’Aquila, Asti, Crotone e Campobasso, +21°C a Torino, Venezia, Aosta, Belluno, Lecce, Brindisi e Matera.

Il clima, quindi, è più fresco lungo le Regioni Adriatiche e rimarrà tale anche nei prossimi giorni. In settimana, infatti, avremo condizioni meteorologiche particolarmente stabili e monotone in tutt’Italia grazie all’Anticiclone che garantirà bel tempo ovunque, da Nord a Sud, con qualche nube e nebbia sparse ma cielo sereno ovunque. L’Italia si ritroverà esattamente al centro tra due grandi anomalie termiche, una calda nell’Europa occidentale e in modo particolare nel Mediterraneo occidentale (la Spagna vivrà una settimana tipicamente estiva), e una molto più fredda sui Balcani e nell’Europa orientale, con temperature particolarmente basse fin in Grecia e Turchia, nel Mediterraneo orientale. Nel nostro Paese rimarrà un po’ di fresco soltanto in Puglia, Calabria e Sicilia mentre nel resto del Paese continueremo ad avere temperature in ulteriore aumento, di gran lunga superiori rispetto alle medie del periodo.

La situazione cambierà dopo metà settimana ma gli effetti del cambiamento sull’Italia saranno di un ennesimo aumento di sole e caldo per la risalita dell’Anticiclone Sub-Tropicale dal Maghreb verso il nostro Paese lungo il bordo sud/orientale di un profondo ciclone posizionato nell’oceano Atlantico, tra Irlanda e Galizia, fin sul Golfo di Biscaglia. Per le isole Britanniche, la Francia e la penisola Iberica inizierà un lungo periodo di piogge insistenti, ma sull’Italia avremo un periodo eccezionalmente caldo stavolta anche sulle Adriatiche e al Sud. L’anomalia fredda verrà infatti respinta ancor più a est, su Turchia, Medio Oriente e nord Africa (Libia ed Egitto), mentre sull’Italia avremo temperature fino a 10°C superiori rispetto alla norma. Sarà quasi estate a fine Ottobre e in modo particolare in concomitanza del prossimo weekend (sabato 22 e domenica 23) con temperature massime fino a +30°C e anche qualcosina in più su gran parte del Paese.