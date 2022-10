Previsioni Meteo Lombardia: in pianura torna la nebbia

MeteoWeb

“Flussi meridionali umidi, favoriti da una un’ondulazione instabile sul Mediterraneo Occidentale, interessano la regione; nel pomeriggio/sera graduale rotazione da nordovest dei flussi con condizioni tendenzialmente più stabili. Da martedì si instaura in quota un regime di correnti occidentali o nordoccidentali a tratti asciutte, a tratti più umide; nei bassi strati persiste un flusso prevalentemente orientale blandamente umido. Tale situazione determinerà per gran parte della settimana condizioni generalmente variabili, con locali precipitazioni, più probabili sui rilievi settentrionali e in pianura è favorita la formazione di banchi di nebbia o foschie nelle ore più fredde“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani poco nuvoloso, con passaggi di velature e qualche addensamento nelle valli, nel pomeriggio irregolare aumento di nuvolosità sui rilievi settentrionali, in serata ampie schiarite, specie sulle pianure.

Precipitazioni: possibili deboli sparse dal pomeriggio su zone prealpine e Orobie, meno probabili altrove.

Temperature: minime in forte calo, massime in aumento. In Pianura minime tra 10 e 14 °C, massime tra 21 e 25°C.

Zero termico: intorno a 2900 metri.

Venti: in pianura deboli occidentali la mattina, variabili dal pomeriggio; in montagna deboli, settentrionali la mattina con qualche locale rinforzo in quota, meridionali la sera.

Altri fenomeni: foschie al mattino in pianura e nelle valli.