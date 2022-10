Previsioni Meteo Lombardia: foschie in pianura e isolati banchi di nebbia

MeteoWeb

“La Lombardia è interessata da un debole flusso di correnti occidentali, al quale è associato il transito di innocui corpi nuvolosi senza precipitazioni degne di nota, salvo brevi e isolati piovaschi sui rilievi. Gli elevati tassi di umidità presenti nei bassi strati dell’atmosfera favoriranno la formazione foschie in pianura e qualche isolato banco di nebbia. Temperature pressoché stazionarie su valori leggermente al di sopra delle medie, ventilazione debole o assente“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani in pianura nuvoloso per irregolare passaggio di velature, più o meno consistenti durante l’arco della giornata; in montagna nubi irregolari anche a carattere cumuliforme specie nel pomeriggio. Schiarite in serata sulle pianure occidentali.

Precipitazioni: brevi e isolati piovaschi possibili nel pomeriggio sulle zone alpine, più probabili sulle Prealpi centro-orientali; isolati piovaschi non esclusi anche sull’Appennino Pavese.

Temperature: minime stazionarie in leggero aumento, massime stazionarie. In pianura minime comprese tra 10 e 15°C, massime tra 19 e 24°C.

Zero termico: intorno a 2800 metri.

Venti: in pianura deboli variabili, tendenti a disporsi da est con qualche rinforzo in serata sui settori orientali; in montagna deboli meridionali.

Altri fenomeni: foschie al mattino in pianura, specie sui settori occidentali, e nelle valli.