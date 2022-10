Previsioni Meteo Lombardia: ulteriore rialzo termico dal fine settimana

MeteoWeb

“Deboli correnti umide occidentali interessano la Lombardia favorendo il passaggio, a più riprese, di alcuni corpi nuvolosi che non porteranno precipitazioni di rilievo. Venerdì sera deboli precipitazioni più probabili lungo i crinali alpini di confine, altrove le prossime giornate trascorreranno asciutte e con passaggi nuvolosi di tipo medio-alto. Temperature stazionarie su valori oltre le medie del periodo con ulteriore rialzo termico dal fine settimana, quest’ultimo favorito dall’espansione di un promontorio anticiclonico di origine nord-africana che insisterà nella prima parte della prossima settimana“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani sereno o poco nuvoloso al mattino per velature sottili in transito, addensamenti più compatti tra pianura occidentale e Prealpi Varesine; tra il pomeriggio e la sera velature via via più consistenti in arrivo da ovest, sino a cielo nuvoloso o molto nuvoloso durante la notte.

Precipitazioni: assenti, salvo brevi e isolati possibili al pomeriggio sulle Prealpi orientali e zona orobica.

Temperature: minime in lieve calo, massime stazionarie. In pianura minime comprese tra 10 e 15°C, massime tra 19 e 24°C.

Zero termico: intorno a 2800-3000 metri.

Venti: in pianura deboli e in prevalenza orientali, in montagna deboli meridionali.

Altri fenomeni: foschie al primo mattino sulla bassa pianura e nelle valli.