Previsioni Meteo Lombardia: nebbie e foschie in pianura nelle ore più fredde

“Sulla regione un debole flusso di correnti occidentali in un contesto prevalentemente anticiclonico e stabile. Precipitazioni assenti salvo qualche debole episodio sui crinali di confine in serata odierna e prime ore di domani. Leggero disturbo in transito su zone meridionali domenica mattina, con un diffuso aumento di nuvolosità ma senza fenomeni rilevanti, quindi rimonta dell’alta pressione con condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato sino alla metà della prossima settimana; nebbie e foschie in pianura nelle ore più fredde ma temperature massime in rialzo, soprattutto in montagna“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani nella prima parte della giornata residui addensamenti sulle Alpi Retiche, poco nuvoloso altrove; nel pomeriggio sereno o poco nuvoloso sulla pianura, addensamenti irregolari sui rilievi, dalla sera nuova formazione di nubi basse sulla pianura.

Precipitazioni: assenti, eccetto deboli residui nelle prime ore sui settori alpini più settentrionali.

Temperature: minime e massime stazionarie o in leggero aumento, più marcato in montagna. In pianura minime comprese tra 9 e 12 °C, massime tra 20 e 25°C.

Zero termico: intorno a 3500 metri.

Venti: in pianura deboli di direzione variabile, in montagna deboli dai quadranti meridionali.

Altri fenomeni: foschie dense o banchi di nebbia al primo mattino sulla bassa pianura e nelle valli.