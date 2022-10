Previsioni Meteo Lombardia: nubi diffuse e piogge nei prossimi giorni

MeteoWeb

“Il cedimento di un’area di alta pressione, presente da più giorni sul bacino del Mediterraneo, a seguito dell’approfondirsi di una vasta struttura depressionaria atlantica determina l’afflusso di correnti meridionali sulla regione. Questo porterà da oggi e per i prossimi giorni nuvolosità diffusa, oltre a precipitazioni, che in particolare tra domani, venerdì, e sabato interesseranno maggiormente i settori alpini e prealpini“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani nuvoloso o molto nuvoloso.

Precipitazioni: sui settori alpini e prealpini moderate o forti, inizialmente sparse, tra il pomeriggio e la sera tendenti a diffuse. Sui restanti settori sparse deboli o localmente moderate. Anche a carattere di rovescio o possibile temporale.

Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento, massime in calo. In Pianura minime tra 12 e 16°C, massime tra 18 e 22°C.

Zero termico: intorno a 3500 metri.

Venti: in pianura deboli orientali, con rinforzi a tratti; in montagna moderati o forti dai quadranti meridionali.