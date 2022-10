Previsioni Meteo Lombardia: piogge diffuse con venti in rinforzo

MeteoWeb

“Un’ampia circolazione depressionaria centrata sul Golfo di Biscaglia spinge correnti sudoccidentali umide verso l’arco alpino: tra oggi e domattina precipitazioni diffuse con venti in rinforzo, meno perturbato tra sabato sera e domenica. Un nuovo passaggio più intenso è previsto tra la sera di domenica e per lunedì, mentre da martedì si passerà a condizioni via via più stabili e con cielo progressivamente meno nuvoloso. Temperature superiori alla norma del periodo“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani da molto nuvoloso a irregolarmente nuvoloso.

Precipitazioni: dalla notte su Alpi, Prealpi e alta pianura diffuse, moderate o forti; altrove sparse deboli o localmente moderate. Dal pomeriggio in attenuazione ed esaurimento a partire dai settori occidentali. In serata assenti salvo residue.

Temperature: minime e massime in aumento. In Pianura minime tra 15°C e 17°C, massime tra 23°C e 25°C.

Zero termico: intorno a 3500 metri.

Venti: in pianura da deboli a moderati dai quadranti orientali, nel pomeriggio rinforzi da sud su bassa pianura e da nord su alte pianure; in serata variabili ed in attenuazione. In montagna moderati o forti dai quadranti meridionali, da metà mattina tendenti ad attenuarsi e a disporsi dai quadranti occidentali.