Previsioni Meteo Lombardia: nuovo peggioramento da domani sera

MeteoWeb

“Un’ampia circolazione depressionaria insiste sul Golfo di Biscaglia e spinge correnti sudoccidentali umide e a tratti più instabili verso il Nord Italia. In Lombardia in generale nuvoloso e con frequenti precipitazioni: oggi in progressiva attenuazione, da domenica sera e per lunedì nuovamente intense e diffuse. Da martedì correnti sempre da sudovest ma più stabili: precipitazioni assenti e nuvolosità più irregolare“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani nuvolosità irregolare, più estesa fino al mattino sui settori meridionali della regione e dal pomeriggio-sera sui settori nord occidentali.

Precipitazioni: deboli o molto deboli sparse sulla pianura nella prima parte della giornata, dal pomeriggio-sera deboli o moderate sui settori alpini e prealpini nordoccidentali. Anche a carattere di rovescio.

Temperature: minime e massime stazionarie o in calo. In pianura minime tra 13°C e 15°C, massime tra 20°C e 24°C.

Zero termico: in risalita, intorno a 3600 metri.

Venti: in pianura deboli dai quadranti orientali, di direzione variabile in serata; in montagna da deboli a moderati dai quadranti meridionali, in parziale rinforzo dal tardo pomeriggio.