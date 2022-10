Previsioni Meteo Lombardia: piogge intense e diffuse da stasera

MeteoWeb

“Da domenica sera e per lunedì” attese precipitazioni “intense e diffuse. Da martedì correnti sempre da sudovest ma più stabili: precipitazioni assenti e nuvolosità più irregolare“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani nuvoloso o molto nuvoloso dal mattino, con maggiori addensamenti sui settori occidentali e i rilievi.

Precipitazioni: diffuse e fino a localmente forti dalla notte sui rilievi e l’alta pianura nordoccidentali, da deboli a moderate sui restanti rilievi e l’alta pianura; da metà giornata in attenuazione sui rilievi ma in estensione, localmente anche temporalesche, alla pianura.

Temperature: minime in lieve aumento, massime in lieve calo. In pianura minime intorno a 15°C, massime intorno a 21°C.

Zero termico: in abbassamento, tra 3400 e 3200 metri.

Venti: in pianura da deboli a moderati da est, variabili dal pomeriggio; in montagna moderati meridionali, a tratti forti sulle creste Alpine ed Appenniniche; in generale in attenuazione a partire da ovest nel pomeriggio ed in serata.