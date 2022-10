Previsioni Meteo Lombardia: nebbia al mattino e temperature sopra la media

MeteoWeb

“Tra oggi e domani una circolazione depressionaria sul vicino Atlantico produce correnti occidentali ondulate verso il Nord Italia: sulla Lombardia nuvolosità variabile, possibili deboli precipitazioni residue oggi, assenti o poco probabili domani; temperature sempre miti. Da giovedì a domenica persistenza di un promontorio di alta pressione di origine africana sul Mediterraneo Centro-Occidentale: sulla Lombardia tempo stabile con scarsa nuvolosità, possibilità di nebbia al mattino, temperature decisamente sopra la media del periodo“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani sulle Alpi poco nuvoloso, altrove variabile da poco nuvoloso a nuvoloso, con addensamenti su Prealpi meridionali, Appennino e alta pianura.

Precipitazioni: possibili isolati piovaschi nel pomeriggio su parte meridionale della Prealpi e fascia pedemontana, non esclusi anche su pianura occidentale ed Appennino.

Temperature: in pianura massime tra 20°C e 23°C.

Zero termico: tra 3200 e 3400 metri.

Venti: venti deboli di direzione variabile, a tratti moderati, prevalentemente dai quadranti occidentali.