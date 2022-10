Previsioni Meteo Lombardia: tempo stabile, caldo e nebbia al mattino

MeteoWeb

“Oggi una debole perturbazione in transito da ovest verso est sull’Europa Centrale interessa solo marginalmente il Nord Italia: sulla Lombardia inizialmente nuvolosità variabile con tendenza a tempo stabile nel pomeriggio; temperature sempre sopra la norma. Da giovedì a domenica persistenza di un promontorio di alta pressione di origine africana sul Mediterraneo Centro-Occidentale: sulla Lombardia tempo stabile con scarsa nuvolosità, possibilità di nebbia al mattino, temperature decisamente sopra la media del periodo. Lunedì iniziale cedimento del promontorio sul suo bordo occidentale per l’avvicinamento di un sistema perturbato atlantico, comunque ancora senza effetti significativi sulla Lombardia“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani nella notte ed al mattino annuvolamenti sparsi sui settori occidentali e le Prealpi; poi in generale prevalentemente poco nuvoloso o velato.

Precipitazioni: nella notte ed al mattino possibili molto deboli isolate sulle Alpi Occidentali, poi ovunque assenti.

Temperature: minime stazionarie o in lieve calo, massime stazionarie o in lieve aumento. In pianura minime tra 12 e 16 °C, massime tra 21 e 24 °C.

Zero termico: attorno a 3700 metri.

Venti: deboli di direzione variabile o calma.

Altri fenomeni: nebbia a banchi e foschia sulla pianura, nella notte ed al mattino.