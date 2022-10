Previsioni Meteo Lombardia: fino al 1° novembre temperature fino a +24°C

MeteoWeb

“Per tutto il fine settimana e fino a lunedì 31 insiste un promontorio stabilmente posizionato sul bacino del Mediterraneo che favorirà giornate stabili, con cielo generalmente sereno nelle ore centrali della giornata salvo irregolari transiti di velature sui rilievi, mentre nubi basse e nebbie caratterizzeranno il cielo in pianura nelle ore notturne e nel primo mattino. Fino a martedì 1 novembre valori massimi di temperatura stazionari attorno a 22/24°C“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani nella notte possibili velature in transito sui rilievi, nubi basse sulla fascia di bassa pianura; dalle prime ore del mattino graduali schiarite fino a sereno ovunque.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime stazionarie o in lieve calo, massime stazionarie. In pianura minime tra 11 e 14 °C, massime tra 22 e 25 °C.

Zero termico: a circa 3900 metri.

Venti: in pianura deboli occidentali, in pianura deboli da sud.

Altri fenomeni: possibili foschie e nebbie sulla bassa pianura nelle ore più fredde della giornata.