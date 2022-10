Previsioni Meteo Lombardia: temperature miti fino a mercoledì

MeteoWeb

“Un promontorio anticiclonico in espansione sulla regione porta tempo stabile e temperature miti fino a mercoledì, con qualche addensamento di nubi basse sulla fascia pedemontana. Da giovedì l’allontanamento dell’asse della struttura di alta pressione lascia sulla regione un flusso occidentale che da venerdì sarà progressivamente influenzato dal transito di un sistema perturbato sull’Europa settentrionale. In Lombardia ancora stabile e soleggiato fino a venerdì, mentre sabato è probabile qualche nube in più ma con bassa possibilità di precipitazioni“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani velato o temporaneamente nuvoloso per locali addensamenti sull’alta pianura e a ridosso dei primi rilievi fino al pomeriggio.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime e massime senza variazioni rilevanti. In pianura minime intorno a 13°C, massime intorno a 24°C.

Zero termico: in risalita, attorno a 4200 metri.

Venti: deboli di direzione variabile o calmi.