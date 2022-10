Previsioni Meteo Lombardia: oggi pioggia e massime in calo

MeteoWeb

“Sabato il transito di una debole saccatura sull’Europa Centrale determinerà dal pomeriggio flussi umidi sulla Lombardia con precipitazioni sui rilievi settentrionali, fenomeni che tenteranno ad estendersi dalle prime ore di domenica su gran parte della regione a causa anche di ondulazioni instabili in transito tra la Francia e e il Golfo del Leone. Temperature massime in calo. Per inizio settimana condizioni generalmente variabili con transito di nuvolosità medio-alta dai quadranti occidentali e possibilità di episodi di deboli precipitazioni, specie sui rilievi“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani ovunque da molto nuvoloso a coperto; in serata in irregolare attenuazione, specie sulle pianure centrali e orientali.

Precipitazioni: dalle prime ore deboli diffuse su gran parte della regione; nel corso della giornata accumuli localmente moderati su settori occidentali e fascia prealpina, a carattere di rovescio sulle pianure. In attenuazione in serata, con possibili fenomeni residui su zone occidentali. Neve oltre 2600 metri.

Temperature: minime in lieve aumento, massime in forte calo. In Pianura minime tra 13 e 16 °C, massime tra 19 e 22 °C.

Zero termico: intorno a 2900 metri.

Venti: in pianura moderati orientali, in montagna deboli o localmente moderati meridionali od orientali.