Previsioni Meteo Lombardia: pioggia e instabilità, temperature in calo

Piogge in estensione oggi su gran parte della Lombardia a causa di una saccatura sull’Europa Centrale e di ondulazioni instabili in transito tra la Francia e e il Golfo del Leone. Temperature massime in calo. Per inizio settimana condizioni generalmente variabili con transito di nuvolosità medio-alta dai quadranti occidentali e possibilità di episodi di deboli precipitazioni, specie sui rilievi: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani al mattino nuvoloso o molto nuvoloso, dal pomeriggio nuvolosità in attenuazione sino a poco nuvoloso o sereno, specie sulle pianure.

Precipitazioni: possibili deboli e sparse, più probabili la mattina sui zone occidentali e sui rilievi, dal pomeriggio meno probabili, eccetto qualche locale piovasco sui rilievi.

Temperature: minime in leggero calo, massime in leggero aumento. In Pianura minime intorno a 14 °C, massime intorno a 21 °C.

Zero termico: intorno a 3000 metri.

Venti: in pianura deboli o localmente moderati orientali la mattina, deboli occidentali la sera; in montagna deboli meridionali la mattina, variabili la sera.