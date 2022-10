Previsioni Meteo Lombardia: foschia o locali banchi di nebbia in pianura

MeteoWeb

“L’allontanamento di una saccatura verso est per la graduale espansione dall’Atlantico di un promontorio anticiclonico lascia sul Nord Italia un flusso nord occidentale a tratti intenso in quota che favorirà il ritorno a tempo più stabile e l’aumento delle temperature. Lunedì e martedì espansione del promontorio sul Nord Italia, in parziale cedimento mercoledì. In genere soleggiato ma con possibili nebbie in pianura e qualche addensamento a ridosso dei rilievi in dissoluzione nelle ore calde. Precipitazioni assenti“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: senza variazioni rilevanti. In pianura minime intorno a 12°C, massime intorno a 23°C.

Zero termico: in risalita a 3800 metri.

Venti: in pianura deboli dai quadranti orientali, in montagna moderati dai quadranti settentrionali.

Altri fenomeni: foschia o locali banchi di nebbia in pianura alla notte e primo mattino.