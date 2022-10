Previsioni Meteo, Novembre inizia con un’importante novità

MeteoWeb

La situazione meteo si fa interessante. Non sarà una vera e propria svolta, ma Novembre inizierà all’insegna di un’importante novità sullo scacchiere meteorologico Euro-Mediterraneo: dopo il possente Anticiclone che sta determinando temperature eccezionali per oltre 15 giorni in quest’Ottobre caldissimo e molto secco, la situazione finalmente cambierà. Non subito: l’alta pressione continuerà a garantire bel tempo sull’Italia non solo nel weekend, ma anche la prossima settimana fino a Giovedì 3 Novembre. Ma da Venerdì 4 tornerà il maltempo.

Possiamo parlare di “svolta a metà” perché il ritorno delle piogge non coinciderà con l’arrivo del freddo: le temperature rimarranno superiori alle medie del periodo anche durante la perturbazione, che colpirà l’Italia tra Venerdì 4 e Lunedì 7 Novembre. Farà un po’ più fresco dopo il caldo anomalo delle ultime settimane: già basteranno nubi e piogge per far diminuire le temperature a causa del minor soleggiamento diurno. Ma in ogni caso persisterà un’anomalia termica positiva, seppur più contenuta, che rinvierà ulteriormente il classico tonfo termico stagionale.

Il maltempo, però, potrebbe essere molto estremo soprattutto tra Sabato 5 al Centro/Nord e Domenica 6 al Centro/Sud: il lungo periodo anticiclonico, infatti, ha alimentato l’energia data dal caldo persistente ai bassi strati e questo fattore risulterà determinante per innescare temporali violentissimi con grandinate e tornado nelle zone più colpite, che è ancora prematuro individuare con precisione.

Per quanto riguarda le temperature, questo caldo anomalo così prolungato (Ottobre si concluderà come il mese più caldo dell’anno in quanto a scarto rispetto alla norma) sta aiutando il Paese, così come gran parte d’Europa, a risparmiare gas ed elettricità in una situazione così delicata come quella dovuta all’attuale crisi energetica ma potrebbe avere pesanti ripercussioni nella parte iniziale dell’inverno quando, per legge di compensazione, è lecito attendersi un’anomalia analoga in termini di freddo. Si tratta, ovviamente, di un’ipotesi prettamente statistica e non basata su previsioni meteorologiche che ovviamente potremo delineare meglio nei prossimi giorni, di settimana in settimana.

