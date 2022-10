Previsioni Meteo, ondata di caldo senza precedenti in arrivo sull’Italia: nel weekend sarà estate

MeteoWeb

Splende il sole in tutt’Italia grazie al rinforzo dell’Anticiclone che non solo garantisce bel tempo ma sta facendo sensibilmente aumentare le temperature in tutto il Paese. La colonnina di mercurio ha già raggiunto oggi +26°C a Latina, Sassari e Oristano +25°C a Roma e Ferrara, +24°C a Firenze, Cagliari, Taranto e Pisa, +23°C in moltissime località da Nord a Sud, da Milano a Palermo passando per Verona e Catania.

Eppure le mappe meteorologiche per i prossimi giorni sono davvero incredibili: rispetto al caldo che verrà, infatti, il clima odierno sembrerà quasi fresco. Già domani, Mercoledì 19 Ottobre, l’asse dell’Anticiclone si sposterà verso Nord portando un clima quasi estivo su tutta la Francia e determinando un ulteriore sensibile aumento delle temperature sull’Italia settentrionale e in modo particolare in Toscana, dove le massime potranno sfiorare addirittura i +30°C.

Il caldo continuerà per tutta la settimana e l’escalation dell’Anticiclone culminerà nel weekend quando anche al Centro/Sud farà molto caldo con temperature che in Sardegna supereranno abbondantemente i +30°C sia sabato che domenica, e domenica raggiungeranno valori quasi estivi in tutto il meridione. E’ molto probabile che vengano battuti molti record di caldo storici di questo periodo dell’anno.

In base agli ultimi aggiornamenti dei modelli, questa non sarà una parentesi ma l’inizio di un lungo periodo caldo e soleggiato che proseguirà anche la prossima settimana.