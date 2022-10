Previsioni Meteo, scenario estremo per l’Italia nei prossimi giorni: il punto

MeteoWeb

Situazione meteo particolarmente estrema in queste ore sull’Europa: una profonda perturbazione atlantica determina contemporaneamente fenomeni di forte maltempo tra Portogallo, Spagna, Francia e Regno Unito e una contestuale rimonta calda dell’Anticiclone Africano verso l’Europa e il Mediterraneo centrale. Una situazione che si prolungherà almeno fino a fine mese, con un profondo ciclone sull’Europa atlantica e un imponente Anticiclone tra l’Italia e i Balcani. Questo significherà persistenti anomalie di caldo e siccità nel nostro Paese, mentre cadrà tantissima pioggia nei Paesi dell’Europa occidentale e in modo particolare su Regno Unito, Francia, Spagna e Portogallo.

Anche l’Italia sarà marginalmente coinvolta in questo scenario di maltempo tra Venerdì 21 e Sabato 22 Ottobre, nelle prossime ore, quando un ramo della perturbazione atlantica riuscirà a superare il Massiccio Centrale francese raggiungendo le Alpi su Svizzera e Italia nord/occidentale. Ma il maltempo sul nostro territorio nazionale sarà limitato all’estremo Nord, con forti piogge soltanto sull’area alpina di Piemonte e Lombardia. Qualche pioggia interesserà anche la Liguria, ma senza fenomeni estremi.

Di estremo, invece, ci sarà il caldo che per almeno 4 giorni, tra Sabato 22 e Martedì 25 Ottobre, interesserà tutto il Centro e il Sud con temperature roventi, tipicamente estive, oltre i +32°C nelle massime in Sicilia e Sardegna e oltre i +30°C anche su Lazio, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria. Le mappe sono impressionanti e lasciano immaginare come verranno stravolti tutti i record di caldo del periodo, mentre l’Anticiclone continuerà a dominare la scena sull’Italia anche nel prosieguo della prossima settimana, con caldo persistente e senza precipitazioni almeno fino a inizio Novembre.

