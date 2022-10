Previsioni Meteo Toscana: domani possibili piogge sulle Apuane

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani in nottata e nelle prime ore della mattina nuvoloso per nubi basse sulle zone centrali della regione, sereno altrove. Nel pomeriggio in prevalenza poco nuvoloso con locali addensamenti, in particolare sui rilievi. Nel pomeriggio-sera possibili isolate deboli precipitazioni, più probabili sulle Apuane.

Venti: deboli meridionali, localmente moderati sulla costa settentrionale.

Mari: poco mossi o localmente mossi a nord di Capraia.

Temperature: minime in lieve aumento, massime in lieve calo.

Domenica 16 parzialmente nuvoloso o nuvoloso.

Venti: deboli variabili nelle zone interne, meridionali (deboli) sulla costa.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime in calo, massime in lieve aumento.

Lunedì 17 sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli variabili.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime stazionarie con marcata inversione termica, massime in ulteriore lieve aumento su valori 3-5 °C superiori alle medie.