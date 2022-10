Previsioni Meteo Toscana: nebbie e foschie nelle zone interne

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani sereno, salvo foschie o nebbie durante la notte e le prime ore della mattina sulle zone interne di pianura e qualche nube pomeridiana sui rilievi.

Venti: deboli variabili o assenti.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime stazionarie con marcata inversione termica nelle valli, massime in ulteriore lieve aumento su valori 2-4 °C superiori alle medie. Punte di 24-25 gradi nell’interno.

Martedì 18 sereno, salvo foschie o nebbie durante la notte e le prime ore della mattina sulle zone interne di pianura e nubi basse sulle zone costiere e sull’Arcipelago.

Venti: deboli variabili.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime stazionarie, massime pressoché stazionarie o in lieve locale diminuzione.

Mercoledì 19 sereno salvo nubi basse sulle zone centrali, foschie o banchi di nebbia altrove nottetempo e nelle prime ore del mattino.

Venti: deboli variabili nell’interno, deboli o moderati da nord-ovest sulla costa.

Mari: poco mossi. Temporaneamente mossi a sud dell’Elba.

Temperature: stazionarie.

Giovedì 20 inizialmente sereno, salvo foschie e banchi di nebbia nell’interno. Tendenza ad aumento della nuvolosità a partire da ovest in serata.

Venti: deboli, prevalentemente orientali.

Mari: poco mossi.

Temperature: pressoché stazionarie.